' Carnival reloaded' il Carnevale in musica dell’Orchestra della Toscana a Cascina

Questa sera a Cascina l’Orchestra della Toscana porta in scena “Carnival Reloaded”, un concerto dedicato al Carnevale. L’appuntamento è alle 21 alla Città del Teatro, in occasione del Giovedì Grasso. La serata promette musica dal vivo e un’atmosfera festosa, pronta a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra note e allegria.

Sarà un Carnevale all'insegna della musica quello proposto dall'Orchestra della Toscana giovedì 12 febbraio alle ore 21, in occasione del Giovedì Grasso, sul palco della Città del Teatro di Cascina con il concerto Carnival Reloaded. Sotto la direzione del M° Roberto Molinelli, l'ORT propone un concerto che mescola tango, lirica, samba, jazz, classico e pop.

