Torneo della Montagna | affollatissima riunione del Csi a quattro mesi dal via della 74ª edizione Si parte il 7 giugno finale a Baiso

Quasi 50 persone si sono incontrate a Castelnovo Monti per preparare l’edizione 2026 del Torneo della Montagna. L’appuntamento è tra meno di quattro mesi, il 7 giugno, quando la competizione partirà ufficialmente. La riunione del Csi ha mostrato entusiasmo e tanti dettagli da sistemare prima dell’inizio.

Le modifiche regolamentari: nei Dilettanti cambia la gestione delle deroghe. Non più divise in 'golden' e 'silver'; ci sarà la possibilità di avere in rosa sei 'montanari' (tre in campo, di cui uno massimo di Prima categoria), oppure in caso di mancanza di 'montanaro' si può compensare con deroghe massimo di Prima fino al numero consentito.

