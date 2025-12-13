Il riscatto della Ferrari parte ancora dal Csi di Bollate

La Ferrari si prepara a rilanciarsi dopo una stagione deludente in Formula 1, iniziando il riscatto dal Centro Sportivo Italiano di Bollate. Con un occhio rivolto al futuro, la scuderia anticipa i tempi di sviluppo della nuova vettura, puntando a risollevarsi e tornare ai vertici già a partire dalla stagione 2026.

. Dopo una stagione davvero pessima nel campionato di Formula 1, la Ferrari ora punta sulla stagione 2026 anticipando i tempi di realizzazione della nuova auto. E, come è ormai tradizione, la prima uscita viene sempre effettuata a Bollate, nei laboratori del Csi di viale Lombardia. . Ilnotiziario.net

