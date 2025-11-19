Montagna quattro mesi dopo la frana riapre il sentiero numero 5 del Resegone
Lecco – Dopo quasi quattro mesi di chiusura, il sentiero numero 5 del Monte Resegone è stato riaperto al transito. La sua chiusura risale al 30 luglio, in conseguenza di una frana che si era abbattuta nel tratto compreso tra le località Piano della Bedoletta e Passo del Fò, alle pendici del Resegone. Nell'immediatezza, il sopralluogo svolto dalle squadre Saf dei Vigili del Fuoco, a fronte del crollo di una porzione della parete rocciosa sovrastante il sentiero, aveva avuto come conseguenza l'immediata dichiarazione che tale tratto era inagibile e pericoloso al transito, con la conseguente chiusura fino al completamento dei lavori di ripristino delle condizioni e di messa in sicurezza.
