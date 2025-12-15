L'udienza per la messa alla prova di John Elkann nell'ambito dell'eredità Agnelli è stata rinviata al 2026. La nuova data è fissata per l'11 febbraio 2026, lasciando in sospeso la decisione sul procedimento giudiziario in corso.

© Ilfattoquotidiano.it - Eredità Agnelli, rinviata all’anno prossimo l’udienza per la messa alla prova di John Elkann

Tutto rinviato all’anno prossimo. Si terrà l’ 11 febbraio 2026 l’udienza per decidere sulla richiesta di messa alla prova di John Elkann. Il rinvio è stato deciso dalla gip di Torino, Giovanna De Maria, che ha anche fissato nel 21 gennaio l’udienza per discutere del patteggiamento del commercialista Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. Oltre alla vendita delle testate del gruppo Gedi, dunque, nel 2026 si definiranno anche i destini giudiziari del presidente di Stellantis e del suo braccio destro, finiti nei guai per le vicende relative all’eredità della nonna di Elkann, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Ilfattoquotidiano.it

Nuovo capitolo della lunga battaglia legale sull’eredità della famiglia #Agnelli. Oggi in aula, in Svizzera, faccia a faccia tra John #Elkann e la madre Margherita. #Tg1 Jacopo Ricca - facebook.com facebook

#Eredità Agnelli Udienza fiume a Thun. Il tribunale svizzero del cantone di Berna deve decidere se andare avanti nel giudicare la validità dei testamenti della vedova dell’avvocato che nominano eredi i tre Elkann o rimettere le carte a Torino. @FabrizioMassar x.com