A Sorrento il pesce va a ruba In un anno e mezzo 220 furti bottino da 700mila euro | due arresti

Ben 220 furti di pesce in un anno e mezzo per un valore di circa 700mila euro. Sono i numeri record di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Mario Gioia, conclusa poche ore fa con l’arresto dei presunti ladri, Eugenio G. e Giovanni I., messi a domiciliari su richiesta della Procura di Torre Annunziata. I due sono accusati di essersi introdotti nel magazzino dell’azienda ittica di Sorrento della quale erano dipendenti e di averla depredata nel tempo, con furti su ‘commissione’ di un terzo soggetto, al quale era destinato il pesce rubato. I furti sarebbero iniziati nel marzo del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

