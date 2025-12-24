Dramma a Colleferro picchia il nonno col bastone e sfida gli Agenti col coltello

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di brutale violenza ha sconvolto via Gramsci a Colleferro in una serata di qualche settimana fa. Un giovane di 22 anni, B.N. (classe 2002), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver ridotto in fin di vita il nonno e aver tentato di colpire i poliziotti con un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Colleferro. Picchia il nonno col bastone d’alluminio e sfida col coltello i poliziotti intervenuti. Arrestato un 22enne del luogo

Leggi anche: Fermignano a Matelica col coltello tra i denti. K-Sport, sfida al Recchioni: "Gara difficilissima"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

COMMENTA 2 min STAMPA - L'anziano è rimasto a terra in una pozza di sangue, con ferite profonde e un quadro clinico subito apparso critico. castellinotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.