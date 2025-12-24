Dramma a Colleferro picchia il nonno col bastone e sfida gli Agenti col coltello

Un episodio di brutale violenza ha sconvolto via Gramsci a Colleferro in una serata di qualche settimana fa. Un giovane di 22 anni, B.N. (classe 2002), è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver ridotto in fin di vita il nonno e aver tentato di colpire i poliziotti con un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

COMMENTA 2 min STAMPA - L'anziano è rimasto a terra in una pozza di sangue, con ferite profonde e un quadro clinico subito apparso critico. castellinotizie.it

