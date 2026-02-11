Topi a scuola le mamme taggano il sindaco con foto e post L’intervento è immediato

Le mamme della scuola hanno pubblicato foto e post sui social per segnalare la presenza di topi. In pochi minuti, il sindaco ha risposto e ha assicurato un intervento immediato. La rapidità delle mamme ha superato quella delle forze dell’ordine, che ancora non sono intervenute. Ora si aspetta che le ditte incaricate risolvano il problema nel più breve tempo possibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Topi a scuola, quando la denuncia social diventa più veloce della segnalazione alle forze dell'ordine. Stamattina, un gruppo di mamme dei bimbi che frequentano l'asilo Giosuè Carducci di Castellammare di Stabia hanno avvistato roditori all' interno dell' istituto. Molto probabilmente l' acqua piovana che da ieri è caduta giù a centimetri ha giocato brutti scherzi. Intanto nel giro di pochissimi minuti foto e post di roditori immortalati da mamme e papà dell' asilo stabiese hanno fatto il giro del web. Qualche mamma ha pensato bene di non limitarsi a segnalare sui gruppi nati per raccontare i disagi della cittadina ma di taggare direttamente il sindaco Luigi Vicinanza.

