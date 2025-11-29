Allarme topi | il sindaco chiude la Scuola dell' Infanzia di Ogliara

Allarme topi presso la Scuola dell’Infanzia di Ogliara, frazione collinare di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli, dopo aver sentito il dirigente scolastico, ha firmato un’ordinanza (pubblicata anche sull’Albo Pretorio) che dispone la chiusura del plesso scolastico per lunedì 1 e martedì 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

