Allarme topi | il sindaco chiude la Scuola dell' Infanzia di Ogliara

Salernotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme topi presso la Scuola dell’Infanzia di Ogliara, frazione collinare di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli, dopo aver sentito il dirigente scolastico, ha firmato un’ordinanza (pubblicata anche sull’Albo Pretorio) che dispone la chiusura del plesso scolastico per lunedì 1 e martedì 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

