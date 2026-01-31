Niscemi équipe di psicologi dell’ASP di Caltanissetta attivata per 596 bambini rimasti senza scuola dopo le frane di gennaio | intervento immediato per il recupero della normalità

Niscemi apre un grande punto di ascolto per i bambini colpiti dalle frane di gennaio. Un’équipe di psicologi dell’ASP di Caltanissetta ha iniziato a lavorare con 596 bambini, molti dei quali hanno perso l’accesso alla scuola. L’obiettivo è aiutare le famiglie a tornare alla normalità, offrendo un supporto immediato e concreto dopo i danni causati dall’emergenza.

Niscemi avvia il percorso di ripartenza dopo le frane del 16 e 25 gennaio offrendo supporto psicologico ai bambini e alle famiglie colpite dall'emergenza. L'ASP di Caltanissetta, guidata dal manager Salvatore Ficarra, ha inviato un'équipe composta da una decina di psicologi specializzati in psicologia dell'emergenza. I bambini coinvolti sono 596, distribuiti in 21 classi, con una fascia d'età compresa fra i tre e i 18 anni. Le due frane hanno reso impraticabili tre edifici scolastici appartenenti all'istituto comprensivo "Salerno", situati nella zona rossa dove il terreno ha ceduto portando con sé case e auto.

