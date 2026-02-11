Top News Milan | il ritorno di Pulisic la carica di De Winter il volo di Bartesaghi E sul mercato …

Questa mattina il Milan si prepara alla sfida di Pisa, in programma tra due giorni. Pulisic torna in campo, mentre De Winter si carica e Bartesaghi vola in allenamento. La squadra lavora duro in vista della partita di sabato, con il mercato ancora aperto e tante voci che circolano. I tifosi aspettano con ansia, sperando in una vittoria importante.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse notizie interessanti per quanto concerne l'universo rossonero. Il momento, d'altronde, è delicato e importante, tra campo e mercato, ma non soltanto. A poco più di 48 ore dal prossimo impegno del Diavolo, il clima è caldo e i giocatori sono carichi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ecco le principali notizie sul Milan di questa mattina

