Top News Milan | tre gol al Verona show di Pulisic e Nkunku Mercato bomba su Skriniar!

Ecco le principali notizie sul Milan di questa mattina, lunedì 29 dicembre 2025. La squadra ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, con protagonisti Pulisic e Nkunku. Nel frattempo, il mercato si anima con una voce importante riguardo a Skriniar. Di seguito, i dettagli più significativi delle ultime ore.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: la netta vittoria (3-0) contro l'Hellas Verona e il calciomercato che è arrivato. Il Diavolo non si fermerà al solo acquisto di Niclas Füllkrug. TRE PUNTI PER CHIUDERE IL 2025: 3-0; La vittoria contro il Verona e altre 3 storie sul Milan che potresti esserti perso; Era lo svincolato più prezioso in circolazione: ora ha trovato una nuova squadra; Serie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro. Milan, tre gol e tre punti: rossoneri di nuovo in testa alla classifica - Tre punti veramente importante che permettono ai rossoneri di posizionarsi momentaneamente.

I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari - Perché dietro ai tre punti aggiunti in classifica, c’è una prova di squadra importante, dove i ... milannews.it

Milan-Verona 3-0: gol di Pulisic e doppietta di Nkunku, Allegri torna in vetta in attesa dell'Inter - I rossoneri fanno festa a San Siro e dilagano nella ripresa con doppietta dell'attaccante arrivato dal Chelsea ... corriere.it

«MILAN SU ÇELIK! DALLA TURCHIA: TARE PRONTO AL BLITZ SE NON RINNOVA CON LA ROMA» #Celik #Milan #Calciomercato #Roma #Tare #SerieA #TransferNews - facebook.com facebook

[News-Anciens] Milan : Maignan, la belle offre de prolongation (La Gazzetta dello Sport) x.com

