Top Milan News Pulisic in dubbio per Torino Due rinnovi sul tavolo e le ultime sul mercato di gennaio

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 7 dicembre 2025: tra novità di formazione in vista della trasferta di Torino e il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top Milan News, Pulisic in dubbio per Torino. Due rinnovi sul tavolo e le ultime sul mercato di gennaio

News recenti che potrebbero piacerti

Milan-Bologna, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-0: iniziata la partita ad Assemini | LIVE News

Primavera 1, Cagliari-Milan 0-0: rossoneri propositivi | LIVE News

Nuovi rumors dall'Inghilterra per Gimenez ?. Intanto, si prepara l'undici: Pulisic e Leao in attacco, ballottaggio Ricci/Loftus-Cheek a centrocampo. Lunedì si cerca la svolta. https://www.milannews24.com/ultimissime-milan-live-notizie-tempo-reale/ #Milan #T - facebook.com Vai su Facebook

Ottima chiamata del Milan. #arizala Vai su X

Allegri rilancia Pulisic in attacco: con lui è tutto un altro Milan - Della sua presenza beneficia anche Leao, che in attacco può giocare con maggiore libertà ... Secondo tuttosport.com

Milan, Allegri: «Pulisic ha avuto un attacco di febbre. Vediamo se giocherà» - «Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno». Lo riporta msn.com

Christian Pulisic ci sarà in casa Milan? Ecco l’indiscrezione sulla squadra rossonera - Ecco l’indiscrezione sulla squadra rossonera Anche nei pochi minuti giocati contro la Lazio, Christian Pulisic ha confermato la sua imprescindibilità per il Mi ... Scrive calcionews24.com