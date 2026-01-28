Al via Tono Festival 2026-Interscape | concerti mostre e appuntamenti dal respiro internazionale

Al via la terza edizione di Tono Festival - Interscape a Bergamo. La rassegna, organizzata dal Politecnico delle Arti, si apre il 3 febbraio con concerti, mostre e eventi internazionali. Presentata mercoledì alla Biblioteca Tiraboschi, la manifestazione cresce di anno in anno attirando artisti e pubblico interessati alla musica e alle arti visive contemporanee.

Prenderà il via il prossimo 3 febbraio la terza edizione di Tono Festival – Interscape, la rassegna del Politecnico delle Arti di Bergamo presentata nella mattina di mercoledì 28 gennaio alla Sala Boninelli della Biblioteca Tiraboschi di Bergamo che, anno dopo anno, si è affermata come uno dei più significativi appuntamenti italiani dedicati alla produzione artistica contemporanea, alla ricerca interdisciplinare e al dialogo tra musica e arti visive. Arricchita già nel titolo dal nome Interscape, la nuova edizione rappresenterà il momento culminante di un ampio progetto internazionale, avviato nella primavera del 2025 e proseguito nel mese di luglio con una Summer School, che ha rappresentato per gli studenti un momento di approfondimento teorico intensivo con professionisti, ricercatori e docenti di alto livello, e con una Autumn School, che ha rappresentato invece il momento d’avvio della fase produttiva.🔗 Leggi su Bergamonews.it

