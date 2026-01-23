Polizia locale un anno di controlli L’autovelox stacca 1.356 multe in meno

Nel corso dell'ultimo anno, a Cernusco, l'uso dell'autovelox ha contribuito a ridurre di 1.356 le multe per eccesso di velocità. Tuttavia, le infrazioni nelle zone a traffico limitato (ZTL) continuano, con oltre 33.000 sanzioni e un incasso superiore a 1,2 milioni di euro nel 2025. Questi dati evidenziano l’impegno della polizia locale nel controllo del territorio e le sfide nel rispetto delle norme di circolazione.

L'autovelox taglia le multe per eccesso di velocità, meno 1.356 in un anno, a Cernusco. Ma nel salotto buono dell'hinterland si continua a entrare in Ztl senza permesso e il salasso per i furbetti che ignorano il divieto è arrivato a più di 1 milione 200mila euro, metà degli incassi da multe nel 2025, le contravvenzioni sono state più di 33mila. Sono i numeri salienti di San Sebastiano sul Naviglio, un anno di controlli sul campo messi in fila alla cerimonia per il patrono della Polizia locale. A presentare il bilancio, il comandante Massimo Paris. "La prima causa di incidente resta la distrazione, spesso dovuto al cellulare", spiega.

