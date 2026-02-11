TNT Sports lancia una nuova piattaforma per seguire la Premier League e la Champions League. La data di lancio ufficiale è stata appena annunciata, promettendo agli appassionati un modo più semplice e rapido di seguire le partite. La rete, presente da oltre dieci anni nel calcio britannico, punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano con questa novità.

Notizia fresca giunta in redazione: TNT Sports è un punto fermo del panorama calcistico britannico da oltre un decennio. Il canale è stato lanciato nel 2013 come BT Sport e ha iniziato a trasmettere le partite in diretta della Premier League nella stagione 201314, prima di aggiungere la copertura di Champions League ed Europa League due anni dopo. Ora, TNT Sports ha annunciato un importante cambiamento nelle trasmissioni che influenzerà il modo in cui i fan guardano le competizioni più importanti. Potrebbe piacerti TNT Sports annuncia una nuova piattaforma per la copertura della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TNT Sports annuncia una nuova piattaforma per guardare Premier League e Champions League con la data di lancio rivelata

Approfondimenti su TNT Sports

HBO conferma il lancio della serie dedicata a Harry Potter, con l’uscita prevista per l’inizio del 2027.

L'Arsenal punta a grandi traguardi nella stagione 2025-2026, con l'ala Noni Madueke che esprime fiducia nelle possibilità dei Gunners di conquistare sia la Premier League che la Champions League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su TNT Sports

Argomenti discussi: Johnson, ma cosa fai?! Vince l'oro e rompe la medaglia: Qualcuno la sistemerà; Associates finalmente si unisce al nuovo streamer del Regno Unito dopo aver lasciato Netflix: potremmo essere più entusiasti?; HBO Max verrà lanciato nel Regno Unito e in Irlanda. Quanto costa?; HBO Max annuncia il suo arrivo nel Regno Unito a marzo con un’ampia selezione di produzioni esclusive.

Post muto. #WestHamManchesterUnited #PremierLeague - facebook.com facebook

Premier League, risultati 26^ giornata: Okafor frena il Chelsea, crollo Tottenham #SkySport #SkyPremier x.com