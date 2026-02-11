Dopo un primo slancio, molte persone si accorgono che mantenere le nuove abitudini diventa difficile. Tlon spiega che anche piccoli cambiamenti, come l’1 per cento, possono portare a risultati significativi nel lungo periodo, ma bisogna essere pazienti e gentili con se stessi, perché la motivazione tende a calare con il tempo.

Questo articolo sulle abitudini è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. Se la teoria sembra semplice, però, nella pratica le percentuali di abbandono delle app di habit tracking, cioè che segnano le abitudini svolte durante la giornata, sono altissime. Ciò che accade spesso, infatti, è che dopo un periodo di entusiasmo iniziale la motivazione svanisce e l’abitudine viene dimenticata. Eppure, quando parliamo di desideri e progetti le abitudini sono davvero una questione centrale, perché praticamente tutto (imparare una lingua, prendersi cura del proprio corpo e della propria casa, risparmiare soldi) si realizza attraverso gesti ripetuti nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon: «Le abitudini nuove migliorano la nostra vita con cambiamenti piccolissimi. Ma dobbiamo esser gentili con noi stessi»

