Zecchino d’Oro 2025 Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni video intervista | La nostra missione è restare noi stessi

Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni ci raccontano lo Zecchino d’Oro 2025 nella nostra video intervista, tra emozioni, piccoli interpreti, inclusione e le novità dell’edizione, con una strizzata d’occhio a Sanremo. Vi presentiamo la nostra video intervista a Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, conduttori delle semifinali del 68° Zecchino d’Oro, tra emozioni, musica, i piccoli interpreti in gara, inclusione e tutte le novità dell’edizione 2025. Leggi cos’hanno raccontato insieme a Carlo Conti Zecchino d’Oro 2025: Cast e date. Condotto da Carlo Conti (finale) e da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni (semifinali), lo Zecchino d’Oro 2025 andrà in onda il 28, 29 e 30 novembre su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

