Tivù Verità | Rita dalla Chiesa | Così lo Stato lascia soli i carabinieri e i cittadini

Rita Dalla Chiesa evidenzia le difficoltà dei carabinieri e delle forze dell'ordine nel contesto attuale. Nel suo intervento, sottolinea come chi interviene per aiutare un collega possa trovarsi in situazioni complicate, mentre i criminali spesso restano impuniti. La questione evidenzia le sfide e le criticità del sistema di sicurezza e giustizia in Italia, suscitando un dibattito sulla tutela degli operatori e sulla gestione della criminalità.

Rita Dalla Chiesa prende posizione sul caso del carabiniere Emanuele Marroccella: chi salva un collega finisce condannato, mentre delinquenti e recidivi tornano liberi. Un atto d'accusa contro una giustizia che scoraggia le divise, ignora le vittime e lascia i cittadini sempre più insicuri.

