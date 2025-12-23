Tivù Verità | Funaro sindaco di Firenze | Su Cherubini e Gui ha ragione Muti
Il Comune di Firenze ha annunciato il proprio sostegno all’appello del Maestro Muti per il ritorno delle spoglie di Luigi Cherubini e la modifica del nome del Teatro del Maggio, dedicato a Vittorio Gui. Questa decisione riflette l’impegno della città nel valorizzare il patrimonio culturale e musicale locale, sottolineando l’importanza di onorare figure storiche che hanno contribuito alla rinascita artistica e identitaria di Firenze.
Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Tivù Verità | L'appello di Riccardo Muti: la Francia ci ridia le spoglie di Cherubini
Leggi anche: Tivù Verità | Giani: la Francia restituisca le spoglie del maestro Cherubini
Funaro (sindaco di Firenze): «Su Cherubini e Gui ha ragione Muti»
Carissimi tutti, vi seguo quasi sempre, siete veramente bravi, un programma culturale molto variegato. Ebbene stamattina, domenica 21-dicembre 2025, mi avete deliziato in tutto,come sempre!... "Quello che mi ha colpito di più in verità" Sono rimasto incantato, - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.