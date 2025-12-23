Tivù Verità | Funaro sindaco di Firenze | Su Cherubini e Gui ha ragione Muti

Il Comune di Firenze ha annunciato il proprio sostegno all’appello del Maestro Muti per il ritorno delle spoglie di Luigi Cherubini e la modifica del nome del Teatro del Maggio, dedicato a Vittorio Gui. Questa decisione riflette l’impegno della città nel valorizzare il patrimonio culturale e musicale locale, sottolineando l’importanza di onorare figure storiche che hanno contribuito alla rinascita artistica e identitaria di Firenze.

Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda. 🔗 Leggi su Laverita.info

