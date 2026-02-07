Il ritorno dei Tiromancino | uscito Quando meno me lo aspetto

Dopo anni di silenzio, i Tiromancino tornano con un nuovo album intitolato “Quando meno me lo aspetto”. Federico Zampaglione ha deciso di sfidare se stesso, mettendo in gioco un nuovo capitolo della band. Il disco, il quattordicesimo in carriera, arriva in un momento inaspettato e dimostra che la musica può sorprendere anche quando meno te lo aspetti.

Federico Zampaglione pubblica il quattordicesimo capitolo discografico nato per sfida contro se stesso Tiromancino: certe volte la vita decide di. Tiromancino: certe volte la vita decide di deviare il percorso proprio quando pensiamo di aver già tracciato ogni singola linea della nostra mappa personale. Federico Zampaglione aveva giurato a se stesso di aver concluso il lungo ciclo degli album in studio per dedicarsi esclusivamente alla regia cinematografica. Il leader dei Tiromancino sentiva di aver dato ormai tutto alla discografia tradizionale e preferiva l’adrenalina dei concerti dal vivo o la pubblicazione saltuaria di qualche singolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

I Tiromancino hanno lanciato ieri il loro nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”.

Alex, frontman dei Tiromancino, annuncia il nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”.

Quando meno me lo aspetto: i Tiromancino tornano con un nuovo albumGli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli MILANO (ITALPRESS) – Non doveva essere un nuovo album, e invece lo è diventato. Quando meno me lo aspetto, in uscita il 6 febbraio per Emi Record ... ticinonotizie.it

Quando meno me lo aspetto, il nuovo album dei TiromancinoDalle collaborazioni con Simona Molinari e Franco 126 al ritorno da protagonista della chitarra: ecco cosa aspettarci dal disco che uscirà domani. globalist.it

Quando meno me lo aspetto è il 14° album in studio dei Tiromancino. Un ritorno che sceglie l’intimità e l’emozione come linguaggio principale, accompagnando l’ascoltatore in un nuovo capitolo del percorso artistico di Federico Zampaglione. In uscita il 06 fe facebook

