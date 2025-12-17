I Tiromancino tornano sui palchi con il loro nuovo tour,

© Spettacolo.eu - I Tiromancino annunciano il Quando meno me lo aspetto tour

I Tiromancino tornano nei teatri e annunciano le date di Quando meno me lo aspetto tour, titolo anche del nuovo album. Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album La descrizione di un attimo, i Tiromancino tornano nei teatri e annunciano le date di Quando meno me lo aspetto tour, organizzato da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile dall’Auditorium Parco delle Musica di Roma per poi toccare tutta la penisola. Federico Zampaglione sarà accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra) e Fabio Verdini (tastiere). Quando meno me lo aspetto è anche il titolo del nuovo album a cui Federico Zampaglione sta lavorando da diverso tempo e che uscirà nei primi mesi del 2026 per EMI Records Italy Universal Music Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: I Pooh annunciano: nel 2026 il tour dei 60 anni di carriera

Leggi anche: I Delta V annunciano l’album In fatti ostili e le prime date del tour

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quando meno me lo aspetto. Tour.

I Tiromancino tornano nei teatri e annunciano le date di “Quando meno me lo aspetto Tour” - ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, i Tiromancino, capitanati da Federico Zampaglione, tornano nei teatri e annuncia ... msn.com