Picchiata e minacciata di morte | Ti ammazzo e ti porto via i figli Marito condannato

FABRIANO - Non poteva truccarsi perché il marito non voleva, anche bere alcolici le era vietato se non in sua presenza. Per uscire doveva aspettarlo e se cucinava cose che non gli piacevano lui le tirava i piatti addosso. Un continuo di vessazioni morali e fisiche che avrebbe subito una donna di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it