Dammi 400 euro o ti ammazzo Ma l’avvocato denuncia tutto arrestato l’estorsore

Un episodio di estorsione a Milano si è concluso con l’arresto dell’autore delle minacce. L’uomo aveva richiesto 400 euro con minacce di violenza, rivolgendosi alla vittima e ai suoi familiari. L’avvocato della vittima ha denunciato l’accaduto, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire e assicurare la sicurezza delle persone coinvolte. La vicenda evidenzia l’importanza di segnalare prontamente ogni forma di pressione o minaccia.

Milano, 14 gennaio 2026 – Le continue richieste di soldi, sempre più pressanti e perentorie. Le minacce ripetute ed esplicite (“Ti ammazzo”) a lui e ai familiari più stretti. La reazione della vittima designata e la denuncia ai carabinieri. L’appuntamento-trappola per incastrare il ricattatore. Sono le sequenze più significative della storia che si è sviluppata in questo inizio di 2026 e che si è conclusa nelle ultime ore con l’arresto del presunto estorsore, il trentenne marocchino Adil E., ammanettato in flagranza dai militari della stazione Rogoredo. Dai controlli in banca dati, è emerso poi che l’uomo era ricercato per una violenta rapina andata in scena poco meno di due anni fa a Pavia: in quell’occasione, E. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

