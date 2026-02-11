Thouxazun Duo | concerto unico a Palermo nel 2026 un viaggio tra Occitania e Mediterraneo

Sabato 14 febbraio 2026, il Thouxazun Duo si esibirà per la prima volta in Sicilia. Guillaume Lopez e Clément Rousse portano un concerto unico ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, all’interno della rassegna Sponde Sonore. Un appuntamento che promette un viaggio tra le sonorità dell’Occitania e del Mediterraneo, attirando curiosi e appassionati di musica da tutta la regione.

Il duo musicale composto da Guillaume Lopez e Clément Rousse, noto come Thouxazun Duo, si esibirà per la prima volta in Sicilia sabato 14 febbraio 2026, all’interno della rassegna Sponde Sonore presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Il concerto, che si preannuncia un viaggio sonoro tra le radici occitane e le influenze mediterranee, rappresenta un momento di incontro tra diverse tradizioni musicali e culturali. L’attesa per l’evento è alta, soprattutto considerando che si tratta della prima apparizione del Thouxazun Duo in una regione come la Sicilia, crocevia di culture e storia millenaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

