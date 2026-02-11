Guillaume Lopez e Clément Rousse per la prima volta in Sicilia | Thouxazun Duo in concerto a Sponde Sonore 2026

Sabato 14 febbraio, il Thouxazun Duo debutta in Sicilia con un concerto a Sponde Sonore 2026. Guillaume Lopez e Clément Rousse si esibiranno per la prima volta sull’isola, portando la loro musica innovativa e coinvolgente. La serata promette di essere un’occasione unica per ascoltare due artisti che stanno facendo parlare di sé in tutta Europa.

Arriva sabato 14 febbraio, per la prima volta in Sicilia, il Thouxazun Duo, formato da Guillaume Lopez e Clément Rousse. Una collaborazione musicale nata nel 2017, tra i Pirenei e l'altopiano del Gers che unisce la voce unica di Lopez al groove inconfondibile di Rousse. Ritmo, viaggio, lingue, incontro di sonorità differenti sono gli ingredienti di questo duo, in cui la danza è al centro della scena. In repertorio, principalmente, composizioni originali radicate nel mondo occitano. Il concerto, con inizio alle ore 21, è tra quelli in calendario dell'edizione 2026 di Sponde Sonore, la rassegna di world music di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Thouxazun Duo

Ultime notizie su Thouxazun Duo

