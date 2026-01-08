La sconfitta del Bournemouth è estremamente dolorosa dice Frank capo del Tottenham mentre Iraola ammette che è stata l’ultima partita di Semenyo

Thomas Frank, allenatore del Bournemouth, ha definito la sconfitta per 3-2 contro il Tottenham, conclusasi con il gol di Semenyo al 95°, come estremamente dolorosa. Frank e Iraola hanno commentato le conseguenze di questa partita, con il secondo che ha ammesso che potrebbe essere l’ultima di Semenyo. Un episodio che riflette l’importanza e la tensione di questa sfida nella stagione in corso.

2026-01-08 00:57:00 Thomas Frank ha detto che la sconfitta per 3-2 del Tottenham contro il Bournemouth grazie a un gol di Antoine Semenyo al 95? è stata "estremamente dolorosa". Il boss degli Spurs Frank è destinato a subire ancora più pressioni da parte dei tifosi degli Spurs dopo che la squadra al 14° posto ha perso per l'ottava volta in Premier League in questa stagione. Ora hanno vinto solo due delle ultime 12 partite di campionato. Lo straordinario calcio in bicicletta di Joao Palhinha sembrava salvare un punto per gli ospiti, ma il tiro dalla distanza di Semenyo ha regalato ai Cherries la prima vittoria in 11 partite.

