Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 202526 di Malick Thiaw al Newcastle. Ecco i suoi numeri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, il 2025 di Malick Thiaw: i suoi numeri al Newcastle

TOP Video 2025 – Thiaw: “Ho deciso io di andare via dal Milan perché …”; TOP Video 2025 – Thiaw | Ho deciso io di andare via dal Milan perché ….

L'ex Milan Thiaw a segno dopo 52 secondi: "Al Newcastle mi fanno sentire a casa" - 1 l'Everton e lo fa nel segno di un bomber inaspettato: l'ex difensore del Milan, Malick Thiaw, ha messo infatti a segno una doppietta, con entrambe le reti arrivate su colpo di ... tuttomercatoweb.com

Milan, l'ex Thiaw senza rimpianti: "Scelta giusta il Newcastle, l'ho seguito per due stagioni" - È così che si è presentato Malick Thiaw ai giornalisti presenti in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Marsiglia, alla domanda se abbia ... tuttomercatoweb.com

Malick Thiaw is on fire! L’ex Milan firma la sua prima doppietta in Premier League nel 4-1 del Newcastle: i Magpies agganciano il Liverpool, il Manchester United, il Tottenham e l’Everton a 18 punti - facebook.com facebook