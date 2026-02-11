La Procura ha aperto un’inchiesta dopo le parole di Antonio Conte rivolte all’arbitro durante la partita tra Napoli e Como. L’allenatore ha pronunciato un insulto pesante, “Testa di c*zzo”, che ha fatto il giro del web in poche ore. Ora si valutano le eventuali conseguenze legali e sportive per l’ex tecnico della Juve.

“Almeno vallo a vedere, no? Testa di c*zzo”. Gli insulti pesanti di Antonio Conte all’arbitro Manganiello nel corso della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como (poi vinta ai rigori dalla squadra di Fabregas) sono diventati virali sul web nel giro di pochissime ore. E in mattinata – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – anche sui tavoli della procura e del procuratore Giuseppe Chinè, che ora sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico. Nel referto arbitrale però non c’è nulla. Il tecnico del Napoli – dopo un intervento di Ramon su Hojlund – aveva infatti chiesto un cartellino rosso per il calciatore spagnolo che era già ammonito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Testa di ca*zo”: la Procura apre un’inchiesta dopo l’insulto di Conte all’arbitro. Cosa rischia

