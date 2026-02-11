Conte e l' insulto all' arbitro Manganiello | Testa di c La Procura apre un' inchiesta

Durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte si è scagliato contro l’arbitro Manganiello, rivolgendo un insulto pesante: “Testa di c...”. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ora la Procura ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto.

Gli insulti di Antonio Conte all'arbitro Manganiello, durante la gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro il Como, sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. Così quell'"almeno vallo a vedere, testa di c.", oltre a fare il giro del web, è finito in mattinata sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell'episodio per valutare l'apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c'è nulla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte e l'insulto all'arbitro Manganiello: "Testa di c...". La Procura apre un'inchiesta

