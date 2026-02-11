Testa di ca*** Terremoto Napoli ora Conte rischia la squalifica | cosa succede

Durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte ha rivolto parole pesanti all’arbitro Manganiello. Le sue dichiarazioni potrebbero portarlo a ricevere una squalifica. La Federazione sta valutando le azioni da intraprendere dopo le parole forti dell’allenatore.

Le parole di Antonio Conte rivolte all'arbitro Manganiello durante la gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro il Como rischiano di avere conseguenze disciplinari. L'espressione offensiva pronunciata dal tecnico azzurro, chiaramente captata dalle telecamere, è rapidamente diventata virale sul web. L'episodio sarebbe avvenuto nel corso della partita, in un momento di tensione per una decisione arbitrale contestata. «Almeno vallo a vedere, testa di c.», si sente distintamente nell'audio diffuso nelle ore successive. Secondo quanto ricostruito, né il direttore di gara né il quarto uomo avrebbero percepito l'insulto in tempo reale.

