Napoli-Como Antonio Conte perde il controllo | Testa di ca*** vai a vedere Verso la squalifica

Antonio Conte ha perso il controllo durante la partita tra Napoli e Como. Il tecnico del Napoli si è scagliato contro l’arbitro Manganiello, insultandolo e urlando che doveva andare a vedere un episodio. La tensione è salita fino a quando, dopo l’assegnazione di un rigore al Como, Conte ha rivolto parole dure e provocatorie. La partita si è conclusa con l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, ma le polesie di Conte rischiano di portarlo verso una squalifica.

L'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ha lasciato strascichi polemici. Al Maradona, Antonio Conte ha vissuto 90 minuti ad alta tensione, contestando più volte le decisioni di Manganiello: dal rigore assegnato al Como, fino all'episodio che ha visto protagonista Ramon su Rasmus Hojlund, giudicato solo da ammonizione nonostante le proteste azzurre. L'attaccante danese è stato atterrato al limite dopo un controllo in allungo: per l'arbitro è stato fallo, ma non chiara occasione da rete. Giallo per il difensore, Var silenzioso e niente revisione al monitor. Una scelta che scatena l'ira del tecnico partenopeo.

