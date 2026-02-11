Terzo intervento per Lindsey Vonn | Lento progresso ma andrà tutto bene

Lindsey Vonn si sottopone alla sua terza operazione dopo la caduta in discesa olimpica. La campionessa statunitense, di 41 anni, ha condiviso su Instagram una foto da un letto d’ospedale, aggiornando i fan sulle sue condizioni. La frattura alla tibia sinistra si conferma complessa, ma Vonn dice di essere fiduciosa: “Lento progresso, ma andrà tutto bene”.

Ancora un’operazione, la terza, per Lindsey Vonn. È la stessa 41enne statunitense, con un post su Instagram che la vede su un lettino d’ospedale, ad aggiornare tutti sulle sue condizioni dopo la caduta nella discesa olimpica di domenica scorsa in cui ha riportato la frattura complessa della tibia della gamba sinistra. "Oggi ho affrontato il mio terzo intervento chirurgico e ha avuto successo. Oggi la parola "successo" ha un significato completamente diverso rispetto a pochi giorni fa. Sto facendo progressi e, anche se sono lenti, so che andrà tutto bene", scrive la Vonn, che si dice grata a "tutto lo straordinario personale medico, agli amici e alla famiglia che mi sono stati accanto, e alla meravigliosa ondata di affetto e sostegno arrivata da persone di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Lindsey Vonn torna a parlare dal letto d’ospedale.

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo la frattura alla tibia.

