Lindsey Vonn torna a parlare dal letto d’ospedale. La campionessa americana ha raccontato di aver subito il suo terzo intervento dopo un doppio intervento nei giorni scorsi. Ora si trova ancora ricoverata, ma ha deciso di aggiornare i suoi fan sulla sua condizione.

Torna a parlare dal letto d’ospedale dove è ricoverata la campionessa Usa, Lindsey Vonn, spiegando che dopo il doppio intervento dei giorni scorsi oggi ha avuto un’altra, la terza, operazione chirurgica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) Le parole di Lindsey Vonn. “ Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene”, racconta ai suoi fan la 41enne leggenda dello sci. “Grazie per tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per la bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ho subìto il terzo intervento”: come sta Lindsey Vonn

Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la brutta caduta, ha scritto sui social un messaggio in cui spiega cosa le è successo.

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove ieri è stata operata alla gamba sinistra.

