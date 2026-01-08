Scontro in commissione consiliare l' opposizione abbandona l' aula | Ci sentiamo presi in giro
Durante la riunione della commissione consiliare di giovedì pomeriggio, si è verificato un acceso scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo pochi minuti di discussione, quest'ultima ha deciso di abbandonare l'aula, dichiarando di sentirsi presa in giro. L'episodio evidenzia le tensioni in corso all’interno del consesso istituzionale e il clima di forte disaccordo tra le forze politiche coinvolte.
Giovedì pomeriggio si apre all'insegna di una aspra bagarre in commissione consiliare e, dopo pochi minuti, la minoranza si alza lasciando l'aula. Ma il motivo della 'rottura' non è tanto nei temi su cui la commissione è chiamata a trattare, quanto alla concomitanza con un altro avvenimento di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
