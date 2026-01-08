Scontro in commissione consiliare l' opposizione abbandona l' aula | Ci sentiamo presi in giro

Durante la riunione della commissione consiliare di giovedì pomeriggio, si è verificato un acceso scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo pochi minuti di discussione, quest'ultima ha deciso di abbandonare l'aula, dichiarando di sentirsi presa in giro. L'episodio evidenzia le tensioni in corso all’interno del consesso istituzionale e il clima di forte disaccordo tra le forze politiche coinvolte.

PUG, opposizioni lasciano la Commissione CCAT: “Seduta irregolare, violato il Regolamento” - Tensione in Commissione consiliare Assetto del Territorio (CCAT) durante la seduta convocata per l’esame delle osservazioni al Piano Urbanistico Generale (PUG). ravennawebtv.it

Manovra. Scontro sul ripristino dei “Presidenti Commissari” nelle Regioni in piano di rientro. Giordano (M5S): “È inaccettabile” - Dopo oltre due ore di bagarre in Commissione Bilancio sui due emendamenti, che l'opposizione ha subito definito "pro De Luca ", a prima firma Assunta Tartaglione (Pd) e Mariano Rabino (Scci), la ... quotidianosanita.it

Via libera in commissione Bilancio del Senato alla manovra. Lunedì sarà in Aula a Palazzo Madama. Scontro sull'emendamento sul condono, diventerà un ordine del giorno #ANSA - facebook.com facebook

Confronto in Commissione Territorio tra gli Assessori regionali @cmterzi e @FermiAlessandro, i Sindaci, la Provincia di #Como e la @ProvinciaMB sul sul tema del #pagamento del #trattoB2 della #Pedemontana. Leggi su #LombardiaQuotidiano t.ly/aZWy x.com

