Territorio ferito da erosione e frane | Meno passerelle più soluzioni

È emergenza nel territorio colpito da frane e erosione. Le colline e i monti sono sempre più soggetti a smottamenti, mentre sulla spiaggia si nota un rapido arretramento della battigia. La situazione della discarica dell’ex Cava Fornace resta complicata, con i cittadini che chiedono soluzioni concrete. Le autorità devono intervenire subito per fermare il deterioramento del territorio e mettere in sicurezza le aree colpite.

Le frane in collina e sui monti, l' erosione della spiaggia sul litorale, la controversa vicenda della discarica dell'ex Cava Fornace. Per non parlare delle cave di marmo. Tanti i problemi che attanagliano il territorio, cari agli ambientalisti, e che aninamo il dibattito politico. "Ma la politica non nasce per fare passerelle mediatiche né per scaricare responsabilità – afferma il Comitato Ugo Pisa – ma per governare i problemi e offrire soluzioni concrete. Quando questo non accade, le emergenze diventano terreno di propaganda e i cittadini vengono lasciati soli. Quanto sta accadendo a Massa — dall'erosione costiera, che da anni avanza, alla montagna che lentamente frana a valle, fino agli annunci di chiusura delle discariche che non trovano mai attuazione — segue purtroppo uno schema già visto altrove, come sta accadendo a Niscemi in Sicilia: grande attenzione iniziale, sopralluoghi e dichiarazioni, poi il rimpallo di competenze tra istituzioni e l'assenza di risposte reali sul territorio.

