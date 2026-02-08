Sicurezza a Parma Brandini | È tempo di superare le ideologie Meno polemiche più soluzioni concrete

La questione della sicurezza a Parma torna al centro del dibattito. Il consigliere Brandini chiede di lasciare da parte le polemiche e di concentrarsi su soluzioni pratiche. «Non possiamo continuare a usare la sicurezza come arma politica», dice. Per lui, è arrivato il momento di superare le ideologie e trovare interventi concreti per migliorare la situazione. La richiesta è di un confronto serio, lontano dalle strumentalizzazioni, per affrontare davvero il problema.

"La sicurezza non può essere un tema da strumentalizzare ogni giorno per battaglie identitarie e propaganda gridata. Quello che serve è la capacità, da parte di tutti, di concentrarsi sulle soluzioni per i cittadini: quelli di destra, quelli di centro, quelli di sinistra". Così Serena Brandini.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Brandini Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, vertice in Comune: il sindaco invoca soluzioni concrete e bacchetta l'opposizione per le polemiche Mercoledì 21 gennaio, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha convocato un vertice per discutere delle frequenti alluvioni sul lungomare sud, causate da piogge intense. Sicurezza a Parma, il questore: "Più controlli e risposte concrete ai cittadini" Il questore di Parma ha annunciato un’intensificazione dei controlli e interventi mirati per migliorare la sicurezza urbana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parma Brandini Argomenti discussi: Sicurezza a Parma, il Comune faccia la sua parte fino in fondo; Sicurezza a Parma il Comune faccia la sua parte fino in fondo. La Provincia di Parma avvia un nuovo intervento di messa in sicurezza sul ponte che attraversa il torrente Termina, lungo la SP 513R a Traversetolo, al km 0+500. I lavori riguardano il rifacimento dei giunti di dilatazione, elemento fondamentale per garantire st facebook Gravi irregolarità di sicurezza in un ristorante di Parma, denunciato l'amministratore x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.