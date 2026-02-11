Terremoto a Marsiglia ufficiale l’addio di De Zerbi | fatali PSG e Champions

La notizia dell’addio di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia diventa ufficiale. Dopo settimane di voci, il club ha annunciato che il tecnico italiano non guiderà più la squadra. La decisione arriva in un momento difficile, con le recenti sconfitte contro PSG e in Champions League. I tifosi sono sorpresi, ma ormai la separazione sembra definitiva.

La notizia era nell’aria già da diverse ore, ma ora c’è il timbro dell’ufficialità: Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’ Olympique Marsiglia. Il club francese ha annunciato la separazione immediata attraverso una nota ufficiale pubblicata nella notte, sancendo la fine di un rapporto che si è logorato drasticamente nell’ultimo periodo. La decisione, definita “collettiva e difficile” dalla dirigenza, è arrivata dopo un confronto che ha coinvolto il proprietario Frank McCourt, il presidente Pablo Longoria e il direttore sportivo Medhi Benatia. A risultare fatale per il tecnico bresciano è stata la pesantissima umiliazione subita nell’ultimo turno di Ligue 1, un 5-0 interno contro i rivali storici del Paris Saint-Germain.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Approfondimenti su Marsiglia De Zerbi

È ufficiale: l’ex giocatore della Juventus si trasferisce al Marsiglia di De Zerbi.

Il Marsiglia ha subito una figuraccia contro il Psg, che ha dominato il match e vinto 5-0.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Marsiglia, la rissa da bar e la lezione di De Zerbi. L'Editoriale di Luigi Palamara

Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successo Il PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. Tra i peggiori, invece, - facebook.com facebook