figuraccia de zerbi psg a valanga contro il marsiglia real settima vittoria di fila nella liga

Il Marsiglia ha subito una figuraccia contro il Psg, che ha dominato il match e vinto 5-0. Dembélé e Kvaratskhelia hanno segnato, lasciando poco spazio alle speranze degli avversari. Nel frattempo, il Real ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in Liga, battendo 2-0 il Valencia e accorciando le distanza dal Barcellona.

Troppo Psg. Troppo Dembélé. Troppo Kvaratskhelia. In realtà troppo tutto per il Marsiglia di De Zerbi che a Parigi sperava di ripetere il colpo dell'andata quando era riuscito a piegare i campioni d'Europa al Velodrome (1-0). La trasferta al Parco dei Principi invece si è trasformata in incubo, con la doppietta da Pallone d'oro di Dembélé, le giocate tra pali e traverse di Doué e Barcola, le reti di classe dei subentrati Kvaratskhelia e Lee, dopo un autogol di Medina, simbolo del tracollo marsigliese. E così il Psg toglie di nuovo il primo posto in classifica al Lens, mentre il Marsiglia rimane ai piedi del podio, scavalcato dal Lione di Fonseca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Olympique Marsiglia di De Zerbi si è giocata la Supercoppa di Francia fino all'ultimo minuto, ma nel finale ha subito il pareggio e, nella sessione dei rigori, ha concluso sconfitto contro il PSG.

Nel calcio, anche un vantaggio consolidato può svanire in un attimo.

