Terre rare la corsa globale per spezzare il monopolio cinese

Il mercato delle terre rare si scalda ancora di più. La Cina controlla il 60% della produzione mondiale di questi materiali, fondamentali per auto elettriche e dispositivi elettronici. Paesi come gli Stati Uniti e l’Europa cercano di ridurre la dipendenza, investendo in miniere alternative e tecnologie di riciclo. La partita si fa sempre più intensa, con tensioni che rischiano di influenzare le future forniture mondiali.

Il predominio della Cina sulle terre rare, materiali indispensabili per settori che spaziano dall'automotive all'elettronica avanzata, ha innescato una corsa globale alla ricerca di fonti alternative. Una competizione silenziosa ma strategica, alimentata dalla consapevolezza che la transizione energetica, la difesa e l'industria tecnologica occidentale dipendono in misura crescente da una filiera oggi fortemente concentrata a Pechino. Secondo Adamas Intelligence, società di consulenza che monitora oltre 300 progetti sulle terre rare a livello globale, sono 33 i progetti definiti "avanzati" destinati a entrare in funzione entro i prossimi cinque anni.

