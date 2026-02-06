Terre rare | Italia e America insieme per scardinare il monopolio cinese

Italia e Stati Uniti uniscono le forze per cercare di smontare il monopolio cinese sulle terre rare. I due Paesi lavorano insieme per sviluppare nuove tecnologie e rafforzare la produzione interna, puntando a ridurre la dipendenza da Pechino. La sfida richiede un'azione concertata e investimenti mirati, perché il mercato globale di questi minerali si gioca su diversi fronti.

La partita dei minerali critici e delle terre rare non può essere vinta senza un quadro di cooperazione che coinvolga più attori. Nell'ottica di spodestare la Cina dal dominio delle materie prime critiche, gli Stati Uniti hanno organizzato una riunione ministeriale sul tema, riunendo a Washington i rappresentanti di oltre 50 Paesi, tra cui il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il piano americano per una zona di scambio preferenziale. Pur non menzionando mai esplicitamente Pechino, nel discorso di apertura il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha spiegato lo scopo della riunione. Ovvero di «essere un punto di riferimento su quello che è un problema internazionale che necessita di soluzioni internazionali multilaterali».

