Terra dei Fuochi | 5 aree sequestrate e 4 persone denunciate

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti È di cinque aree sequestrate e quattro persone denunciate il bilancio dei controlli ambientali effettuati dai carabinieri forestali e delle Compagnie sul territorio nei comuni casertani della Terra dei Fuochi, in particolare a Casal di Principe, Teverola, Gricignano di Aversa e Villa Literno. A Casal di Principe i militari hanno ispezionato due attività produttive, ovvero un’impresa edile, che è stata scoperta a svolgere produzione di calcestruzzo senza autorizzazioni, bruciando scarti industriali e sversando fanghi in strada. L’area era inoltre occupata da accumuli di rifiuti pericolosi e non, tra pneumatici, residui ferrosi, oli esausti e materiali meccanici, accatastati su terreno agricolo senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

