La Ternana si gioca tutto in quattro giorni. Liverani lavora senza sosta per preparare la squadra alla partita contro la vicecapolista Ravenna di domani, senza lasciare nulla al caso. La società tiene tutto sotto chiave, mentre i tifosi aspettano di scoprire le scelte del tecnico. Dopo la sfida casalinga, la Ternana dovrà già pensare alla trasferta di lunedì a Pineto, in un rush che potrebbe decidere molto sul futuro del campionato.

Il futuro in quattro giorni. La Ternana continua a prepararsi a porte chiuse alla sfida casalinga di domani con la vicecapolista Ravenna (arbitro Mazzoni di Prato), allungando la vista anche sulla trasferta a Pineto di lunedì. Si alza, dunque, il livello di difficoltà degli impegni delle Fere, alla ricerca di punti fondamentali per la scalata alle posizioni più confortevoli in ottica play-off e per invertire la tendenza negativa degli ultimi tempi. È prevedibile il ricorso al turnover da parte di Liverani che contro i romagnoli dovrebbe continuare a non avere a disposizione il capitano Capuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ternana, tutto il futuro in quattro giorni. Liverani pensa alla squadra anti-Ravenna

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Pontedera, Liverani non nasconde le critiche alla sua squadra.

La Ternana si prepara ad affrontare l'ultima gara del girone d'andata e del 2025, incontrando la Pianese.

