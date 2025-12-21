La Ternana si prepara ad affrontare l’ultima gara del girone d’andata e del 2025, incontrando la Pianese. Liverani ha evidenziato la solidità e la buona condizione della squadra avversaria, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione. Per le fere, sarà fondamentale affrontare questa sfida con la concentrazione necessaria, considerando le difficoltà rappresentate da un campo difficile e da un avversario in forma.

Per le fere l’ultima gara del girone d’andata e del 2025 propone un’avversaria in forma e un campo insidioso. "La Pianese arriva da quattro risultati utili – commenta Fabio Liverani – e in casa fa in media due gol a partita. E’ squadra solida e a volte ti fa percepire che tu stia comandando il gioco, per ripartire in modo veloce. Dunque, dovremo essere molto attenti in fase di possesso. Il campo in sintetico è un aspetto su cui siamo abbastanza preparati, allenandoci sempre su un fondo di questo tipo. Mi preoccupa invece che intorno a noi si parla di tante cose. Ai ragazzi ho detto di finire l’anno con una partita seria e affamata al di là del risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, Liverani non si fida della Pianese: "Squadra solida e in forma, stiamo attenti"

Leggi anche: Pianese-Ternana, Fabio Liverani: “Mercato eventuale di contorno. Non sprecare ciò che è stato conquistato”

Leggi anche: Campobasso-Ternana 0-1, Fabio Liverani: "Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ternana, Liverani non si fida della Pianese: Squadra solida e in forma, stiamo attenti.

Ternana, Liverani non si fida della Pianese: "Squadra solida e in forma, stiamo attenti" - Recuperano Martella e Pettinari, tanti tifosi al seguito ... sport.quotidiano.net