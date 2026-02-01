Ternana-Torres 0-2 Fabio Liverani | Non ho fatto capire ai ragazzi l’importanza della terza partita settimanale

La Ternana perde in casa contro la Torres 0-2. I rossoverdi non sono riusciti a reagire e hanno subito due gol, anche se la squadra avversaria ha giocato più di un’ora in inferiorità numerica. Dopo la partita, il tecnico Fabio Liverani ha ammesso di non aver fatto capire ai suoi l’importanza della terza partita in sette giorni.

Il tecnico analizza la sconfitta: “Mancata la lucidità. Mi prendo le responsabilità e chiedo scusa ai tifosi” Un rovescio pesante maturato al Liberati per la Ternana. I rossoverdi sono stati superati dalla Torres, capace di vincere giocando oltre un’ora in inferiorità numerica. Al termine del match il tecnico Fabio Liverani è intervenuto in sala stampa. Le parole del mister: “La squadra è partita bene cercando di giocare nella loro metà campo e non concedendo praticamente nulla. Su un campanile abbiamo concesso il rigore. E’ mancata la lucidità perché c’era la possibilità di attaccare bene sugli esterni.🔗 Leggi su Today.it

Nella vigilia di Ternana-Potenza, il tecnico Fabio Liverani ha commentato la sconfitta ad Ascoli, definendola un risultato negativo da parte della squadra.

Alla vigilia della partita contro la Torres, allenatore Fabio Liverani chiede ai suoi di recuperare le energie mentali.

Ternana-Torres 0-2, Liverani: Mi prendo tutta la responsabilità di questa sconfittaL’allenatore rossoverde ha commentato la brutta sconfitta con la Torres. ternananews.it

Ternana al tappeto contro la Torres: i sardi espugnano il Liberati per 0-2di Mattia Farinacci Ternana al tappeto contro la Torres. Al Liberati la Ternana non rialza la testa e, al contrario, acuisce ancor più la crisi apertasi ad Ascoli. I sardi, in inferiorità numerica per ... umbria24.it

Riscaldamento Ternana-Torres. Fischio d’inizio ore 14.30 Formazione Rossoverde, 3-4-1-2: D’Alterio; Martella, Maestrelli, Donati; Ndrecka, Majer, Vallocchia, Kerrigan; Orellana; Ferrante-Dubickas. - facebook.com facebook

Ternana, Liverani: “La Torres ha giocatori di qualità, va presa con le molle” x.com