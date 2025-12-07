Perugia-Ternana 1-2 Fabio Liverani | Dedicata alla nostra gente Una grandissima risposta dai ragazzi

Il derby è rossoverde. Al termine di Perugia-Ternana 1-2 il tecnico Fabio Liverani ha commentato il successo maturato contro i biancorossi: "Abbiamo gestito bene la partita connotata da tanto agonismo. Una grandissima risposta – le parole rilasciate ad UmbriaTv – da parte di questo gruppo che.

