Perugia-Ternana 1-2 Fabio Liverani | Dedicata alla nostra gente Una grandissima risposta dai ragazzi

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby è rossoverde. Al termine di Perugia-Ternana 1-2 il tecnico Fabio Liverani ha commentato il successo maturato contro i biancorossi: “Abbiamo gestito bene la partita connotata da tanto agonismo. Una grandissima risposta – le parole rilasciate ad UmbriaTv – da parte di questo gruppo che. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perugia-Ternana UFFICIALE, data ed orario del derby. Il cammino completo tra Coppa Italia e campionato

Perugia-Ternana, data ed orario del derby. Inibizione per Massimo Ferrero: "Parole irriguardose"

Perugia-Ternana, inizia la settimana del derby: incognita mezzi di trasporto e tifosi rossoverdi in fermento

perugia ternana 1 2La Ternana vince il derby al Curi. Perugia battuto 1-2, la decide una stoccata di Vallocchia - La formazione di Liverani va a segno dopo appena 5' con una testata di Ferrante ... Riporta msn.com

perugia ternana 1 2Perugia Ternana 1-2, il derby dell’Umbria si tinge di rossoverde - Alle Fere, nell’anno del centenario, il confronto numero 100 col Grifo. Si legge su msn.com

perugia ternana 1 2Perugia-Ternana 1-2, Mammarella: “Questo derby vinto è un punto di ripartenza” - Carlo Mammarella, espulso nel finale di partita, ha commentato la vittoria nel derby a Radio Galileo: “E’ stata una partita di cuore, i ragazzi hanno messo in campo tutto, grande lettura tattica. Secondo ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ternana 1 2