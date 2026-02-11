Termovalorizzatore Bucci | Andiamo avanti speriamo che Amiu ci ripensi

Il presidente della Regione, Marco Bucci, torna a parlare del progetto del termovalorizzatore. Dopo che Amiu ha deciso di non partecipare all’avviso regionale, Bucci ha ribadito che si va avanti e spera ancora che l’azienda possa cambiare idea. La Regione intende proseguire con il piano, anche se la decisione di Amiu mette in crisi i tempi. Bucci ha detto che continueranno a lavorare per realizzare l’impianto, senza fermarsi di fronte alle difficoltà.

Il presidente della Regione dopo la rinuncia all’avviso esplorativo: "Non è un passo avanti, spero ci ripensino. Per ridurre la Tari serve l’impianto». Il Pd attacca: «Nessun dato sui risparmi" Il presidente della Regione Marco Bucci ribadisce la linea sul termovalorizzatore dopo la decisione di Amiu di non partecipare all’avviso esplorativo regionale per la realizzazione e gestione dell’impianto. "Noi vogliamo che si faccia il termovalorizzatore – ha dichiarato –. Abbiamo fatto il bando perché le aziende interessate abbiano la possibilità di farsi conoscere e di costruire eventuali accordi. Se Amiu non vuole partecipare non è certamente un passo avanti, mi auguro che ci ripensino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il dibattito sul termovalorizzatore a Genova riguarda le tensioni tra la sindaca Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

