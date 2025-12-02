Bologna, 2 dicembre 2025 – Non basta una Cremonese a scalfire il muro di entusiasmo che circonda il Bologna. Un’altra prova si è avuta stamattina, in strada Maggiore, nella sede di Confcommercio Ascom Bologna che ha ospitato la premiazione della seconda edizione di ‘ Vetrine Rossoblù ’, l’iniziativa - realizzata in collaborazione con il Bologna Fc 1909, QN-Il Resto del Carlino, Emil Banca e tanti altri partner – che da due anni tinge di passione, ma soprattutto di rossoblù tutta la città. Si trattava tecnicamente di un ‘bis’, perché la premiazione era già stata fatta a luglio nella cornice del Dall’Ara, ma c’era la voglia di ribadire tutto l’affetto dei bolognesi per la propria squadra che sta continuando a far sognare la sua gente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine rossoblù, il patron del Bologna Saputo: “Iniziativa che ci rende fieri, andiamo avanti”