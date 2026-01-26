Lavori in galleria | chiude di notte fino a domenica la Variante di Morbegno

Da oggi fino a domenica, la Variante di Morbegno lungo la Statale 38 sarà chiusa di notte per lavori di manutenzione nelle due gallerie. La chiusura riguarda il tratto interessato, al fine di garantire interventi di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando eventuali percorsi alternativi durante il periodo di chiusura.

Chiude per lavori, che interesseranno le due gallerie lungo il suo tracciato, la Variante di Morbegno della Statale 38. Come comunicato da Anas, la chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 8,9 e il km 18,3, su entrambe le corsie di marcia nella fascia oraria compresa tra le 20,30 e le 6 di mattina del giorno successivo. Nella serata di venerdì 30 gennaio la chiusura sarà effettuata a partire dalle 22. Il traffico sarà deviato lungo la strada Provinciale numero 30 ("Orobica") in corrispondenza degli svincoli da cui inizierà la chiusura della Variante in entrambi i sensi di marcia.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

A Morbegno, sulla SS38 variante, è stato chiuso il tratto tra il km 18,200 e il km 9,000 in entrambe le direzioni a causa di un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 16.

