Tentano di rubare un' auto al Conca d' Oro poi scappano tra le strade dello Zen | arrestati quattro giovani
Stavano provando a rubare un'auto all'interno del parcheggio del centro commerciale Conca d'Oro, quando sono stati sorpresi a scassinare la portiera per realizzare il colpo. Colti in flagrante, dopo aver tentato una fuga a piedi tra le stradine dello Zen, alla fine sono stati beccati e arrestati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Catania, tentano di rubare monetine del parcometro: 3 arresti #Cronaca #arresti #cassa #Catania #furto #monetine #parcometro - facebook.com Vai su Facebook
Parma, tenta di rubare dei vestiti indossandoli sotto ai suoi: denunciato un 20enne Vai su X
Tentano di rubare un’auto “collegando i cavi”: bloccati dai carabinieri - Due uomini di 25 e 26 anni, entrambi cittadini italiani, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai ... milanotoday.it scrive