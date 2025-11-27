Tentano di rubare un' auto al Conca d' Oro poi scappano tra le strade dello Zen | arrestati quattro giovani

Palermotoday.it | 27 nov 2025

Stavano provando a rubare un'auto all'interno del parcheggio del centro commerciale Conca d'Oro, quando sono stati sorpresi a scassinare la portiera per realizzare il colpo. Colti in flagrante, dopo aver tentato una fuga a piedi tra le stradine dello Zen, alla fine sono stati beccati e arrestati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

tentano di rubare un auto al conca d oro poi scappano tra le strade dello zen arrestati quattro giovani

© Palermotoday.it - Tentano di rubare un'auto al Conca d'Oro, poi scappano tra le strade dello Zen: arrestati quattro giovani

